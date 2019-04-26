ЦСКА договорился с Теодосичем о контракте на следующий сезон

ЦСКА договорился с разыгрывающим сборной Сербии Милошем Теодосичем о контракте на следующий сезон, сообщает Encestando.



32-летний Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. В составе «армейцев» он стал победителем Евролиги и шестикратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Кроме того, защитник трижды был включён в первую символическую сборную сезона Евролиги (один раз, выступая за «Олимпиакос»).



Теодосич покинул ЦСКА летом 2017 года, подписав контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». В НБА за два сезона он провёл 60 матчей, в которых набирал по 8 очков и отдавал по 4 передачи за 21 минуту в среднем за игру. Разыгрывающий покинул «Клипперс» в феврале 2019 года и с тех пор играл только за сборную Сербии.

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