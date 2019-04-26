Попович вышел на второе место по количеству матчей в плей-офф НБА

Для главного тренера «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича шестой матч серии первого раунда с «Денвер Наггетс» стал 283-м в плей-офф НБА за карьеру. Таким образом, он обогнал Пэта Райли и вышел на второе место в истории лиги по этому показателю. Теперь впереди Поповича остаётся только Фил Джексон, в активе которого 333 встречи в плей-офф.



70-летний Попович выводит «Сан-Антонио» в плей-офф 22-й сезон подряд. За это время он одержал 170 побед при 113 поражениях, пять раз становился чемпионом и ещё раз играл в финале. Также наставник «Спёрс» трижды признавался лучшим тренером сезона НБА.



Матч завершился домашней победой «Сан-Антонио» 120:113. После него счёт в серии до четырёх побед стал равным 3-3. Решающая седьмая встреча состоится в Денвере.

«Сан-Антонио» дома уверенно обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии — 3-3