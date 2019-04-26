Майк Мэлоун: судьи не видят, что «Сан-Антонио» ставит неправильные заслоны

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун после шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс» обратил внимание на то, что соперники регулярно нарушают правила постановки заслонов на примере столкновения разыгрывающего команды Джамала Маррея с центровым Якобом Пёлтлем.



«Я отправил в НБА видео с моментами неправильной постановки заслонов «Сан-Антонио», и мне ответили, что мы правы. Но почему-то во время игры судьи пропускают эти эпизоды. Я обязательно пересмотрю запись столкновения Маррея с Пёлтлем. Не считаю Якоба грязным баскетболистом, но нужно выяснить, почему Джамал получил травму», – цитирует Мэлоуна ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Денвера» со счётом 103:120. После неё счёт в серии до четырёх побед стал равным — 3-3.

«Сан-Антонио» дома уверенно обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии — 3-3