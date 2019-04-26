Керр: боюсь, как бы Беверли не свернул шею во время симуляций

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр накануне шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» обратил внимание на регулярные провокации защитника соперника Патрика Беверли.



«Думаю, что судьи приняли неправильное решение после столкновения Беверли с Дрэймондом Грином в пятой встрече серии. Было понятно, что Патрик будет симулировать, а Дрэймонд попался на это. Всё выглядело так, как будто Беверли получил в челюсть от Тайсона.



Патрик прекрасно умеет симулировать. У него так красиво запрокинулась голова. Боюсь, как бы он не свернул шею во время подобных трюков. У Беверли отлично получается изображать жертву. А судьям всегда жаль щуплого паренька, которого повалили на паркет», – цитирует Керра ESPN.

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