Итудис: четвёртый матч серии с «Басконией» будет даже тяжелее

Сегодня, 26 апреля, в Витории состоится четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф, в котором «Баскония» примет ЦСКА. В преддверии поединка ожиданиями от него поделился наставник «армейцев» Димитрис Итудис.

«Четвёртый матч серии будет даже тяжелее. „Баскония“ выступает на домашней арене, и у команды есть огромная мотивация. Они получают заряд энергии от болельщиков. Но у нас хорошая команда. Мы понимаем, что один раз уже допустили ошибку и не боролись во втором матче серии. Нам нужно настраиваться на борьбу и дать „Басконии“ бой», — приводит слова греческого специалиста Eurohoops.

На данный момент счёт в серии «Баскония» — ЦСКА 2:1 в пользу «армейцев». В случае победы в предстоящей игре подопечные Итудиса обеспечат себе выход в «Финал четырёх».