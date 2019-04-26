Руководство «Кливленда» заинтересовано в услугах Ясикявичуса

Генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Коби Олтман рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера команды наставника «Жальгириса» Шарунаса Ясикявичуса, сообщает Cavsnation.

Функционер побывал на одном из матчей четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги между «Жальгирисом» и «Фенербахче» и провёл беседу с литовским специалистом. В минувшем сезоне команда из Каунаса, ведомая Ясикявичусом, стала одним из открытий Евролиги и завоевала третье место в «Финале четырёх».

Сам Шарунас в бытность игроком пробовал силы в НБА и выступал в составе «Индианы Пэйсерс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, что по завершении сезона руководство «Кливленд Кавальерс» не стало продлевать сотрудничество с Ларри Дрю.