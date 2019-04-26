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ЦСКА обыграл «Басконию» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги

ЦСКА обыграл «Басконию» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги
Баскетбол / Евролига

В Витории завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Баскония» принимала ЦСКА.

Команда из Испании успешно начала встречу и выиграла первую четверть с разницей в 2 очка — 22:20. К большому перерыву преимущество «Басконии» выросло до 9 очков — 48:39. Однако во второй половине матча «армейцы» внесли в игру перелом, и к концу третьей десятиминутки отставание ЦСКА сократилось до 3 очков — 68:71. Ключевым же в игре стал заключительный отрезок, в котором «Баскония» провалилась в атаке и за восемь минут набрала лишь 5 очков. Образцовая игра ЦСКА в обороне позволила подопечным Итудиса оформить победу со счётом 92:83.

Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 27 очков. У «Басконии» 21 очко набрал Венсан Пуарье.

Успех в четвёртом матче серии позволил ЦСКА обеспечить выход в «Финал четырёх». Итоговый счёт серии — 3-1.

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч
26 апреля 2019, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
83 : 92
(22:20, 26:19, 23:29, 12:24)
ЦСКА
Москва, Россия
Баскония: Пуарье - 21, Гарино - 16, Фойгтман - 12, Шенгелия - 11, Уэртас - 9, Хиллиард - 8, Шилдс - 6, Вильдоса, Гонсалес, Седекерсис, Диоп, Джонс
ЦСКА: де Коло - 27, Хиггинс - 19, Курбанов - 15, Хайнс - 8, Клайберн - 6, Хантер - 6, Боломбой - 5, Питерс - 4, Родригес - 2, Ухов, Воронцевич, Хэкетт
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