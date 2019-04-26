ЦСКА обыграл «Басконию» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги

В Витории завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором «Баскония» принимала ЦСКА.

Команда из Испании успешно начала встречу и выиграла первую четверть с разницей в 2 очка — 22:20. К большому перерыву преимущество «Басконии» выросло до 9 очков — 48:39. Однако во второй половине матча «армейцы» внесли в игру перелом, и к концу третьей десятиминутки отставание ЦСКА сократилось до 3 очков — 68:71. Ключевым же в игре стал заключительный отрезок, в котором «Баскония» провалилась в атаке и за восемь минут набрала лишь 5 очков. Образцовая игра ЦСКА в обороне позволила подопечным Итудиса оформить победу со счётом 92:83.

Самым результативным в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 27 очков. У «Басконии» 21 очко набрал Венсан Пуарье.

Успех в четвёртом матче серии позволил ЦСКА обеспечить выход в «Финал четырёх». Итоговый счёт серии — 3-1.