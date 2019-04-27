Де Коло: когда мы вместе, никто не может нас остановить

Защитник ЦСКА Нандо де Коло поделился впечатлениями от победы в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги над «Басконией» (92:83), которая позволила «армейцем» вновь выйти в «Финал четырёх» турнира.

«Конечно, чувства отличные. Как я говорю, мы упорно работаем по ходу всего сезона, чтобы попасть в «Финал четырёх». Если люди думают, что это легко, то они ошибаются. Это длинная работа. В этой серии мы играли против очень хорошей команды. Как я уже говорил, у них по ходу сезона было много травм, поэтому, я думаю, они финишировали на седьмом месте. Но мы видели в каждой игре — нам нужно быть сфокусированными, и когда мы вместе, никто не может нас остановить. Тогда у нас получается намного лучше, как сегодня в первой половине», — передаёт слова француза корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.