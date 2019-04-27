Клайберн: четвёртая четверть матча с «Басконией»? ЦСКА просто вышел защищаться

Лёгкий форвард ЦСКА Уилл Клайберн поделился впечатлениями от победы в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги над «Басконией» (92:83), которая позволила «армейцем» вновь выйти в «Финал четырёх» турнира.

«Четвёртая четверть? Мы просто вышли защищаться. Все были на одной странице, все старались остановить соперника, взять подбор, пытались победить. «Финал четырёх»? Конечно, мы все чувствуем воодушевление. Все хотят поехать туда. Мы снова приедем сюда и планируем показать, чего стоим», — передаёт слова Клайберна корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Отметим, что ЦСКА стал третьим участником «Финала четырёх». Ранее путёвки себе обеспечили мадридский «Реал» и стамбульский «Фенербахче». Ещё одно место в финальной стадии турнира оспаривают «Барселона» и «Анадолу Эфес».