Хэкетт: путешествие ЦСКА не закончено, нужно одержать ещё две победы

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт поделился впечатлениями от победы в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги над «Басконией» (92:83), которая позволила «армейцем» вновь выйти в «Финал четырёх» турнира.

«Мой первый выход в «Финал четырёх»? Это было круто. Жду этого с нетерпением. Жду возвращения сюда, и наше путешествие ещё не закончено, у нас осталось ещё два матча, нужно одержать ещё две победы», — передаёт слова защитника корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Отметим, что ЦСКА стал третьим участником «Финала четырёх». Ранее путёвки себе обеспечили мадридский «Реал» и стамбульский «Фенербахче». Ещё одно место в финальной стадии турнира оспаривают «Барселона» и «Анадолу Эфес».