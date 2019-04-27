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Хэкетт: путешествие ЦСКА не закончено, нужно одержать ещё две победы

Хэкетт: путешествие ЦСКА не закончено, нужно одержать ещё две победы
Баскетбол / Евролига

Защитник ЦСКА Дэниел Хэкетт поделился впечатлениями от победы в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги над «Басконией» (92:83), которая позволила «армейцем» вновь выйти в «Финал четырёх» турнира.

«Мой первый выход в «Финал четырёх»? Это было круто. Жду этого с нетерпением. Жду возвращения сюда, и наше путешествие ещё не закончено, у нас осталось ещё два матча, нужно одержать ещё две победы», — передаёт слова защитника корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Отметим, что ЦСКА стал третьим участником «Финала четырёх». Ранее путёвки себе обеспечили мадридский «Реал» и стамбульский «Фенербахче». Ещё одно место в финальной стадии турнира оспаривают «Барселона» и «Анадолу Эфес».

Первомай — отдыхай. ЦСКА в «Финале четырёх»
Пятый матч мог бы пройти в Москве 1 мая, но армейцы предпочли дважды победить в гостях. Де Коло снова геройствовал – у него 27 очков.
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