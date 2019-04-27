Боломбой: подписывал контракт с ЦСКА, чтобы испытывать именно такие эмоции

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой поделился впечатлениями от победы в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги над «Басконией» (92:83), которая позволила «армейцем» вновь выйти в «Финал четырёх» турнира.

«Последние десять минут мы сыграли фантастически. Действовали как единый механизм, особенно хорошо сыграв в защите. В какой-то момент соперники просто не знали, что делать с мячом. И это при переполненных трибунах. Я очень счастлив, что мы прошли в «Финал четырёх». Я подписывал контракт с ЦСКА, чтобы испытывать именно такие эмоции», — приводят слова Боломбоя «Известия».

Отметим, что ЦСКА стал третьим участником «Финала четырёх». Ранее путёвки себе обеспечили мадридский «Реал» и стамбульский «Фенербахче». Ещё одно место в финальной стадии турнира оспаривают «Барселона» и «Анадолу Эфес».