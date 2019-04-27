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«Голден Стэйт» благодаря 50 очкам Дюранта победил «Клипперс» и выиграл серию 4-2

«Голден Стэйт» благодаря 50 очкам Дюранта победил «Клипперс» и выиграл серию 4-2
Баскетбол / НБА

В шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» — 129:110.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 50 очков. Он реализовал 6 бросков из 14 из-за дуги и 14 из 15 с линии штрафных. 24 балла на счету Стивена Карри, 15 – у Андре Игуодалы. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 16 очков, 14 подборов и 10 результативных передач.

В составе калифорнийцев 29 очков набрал Данило Галлинари. Патрик Беверли оформил дабл-дабл из 11 баллов и 14 подборов.

«Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4-2. В полуфинале Западной конференции «воины» встретятся с «Хьюстон Рокетс». Первый матч состоится 29 апреля в Окленде.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
27 апреля 2019, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
110 : 129
(31:35, 22:37, 25:30, 32:27)
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Лос-Анджелес Клипперс: Галлинари - 29, Жильжо-Александер - 22, Беверли - 11, Харрелл - 10, Шамет - 10, Робинсон - 8, Л. Уильямс - 8, Грин - 7, Торнвелл - 3, Темпл - 2, Уоллес, Чендлер, Зубац
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 50, Карри - 24, Грин - 16, Игуодала - 15, Томпсон - 9, Богут - 4, Маккинни - 3, Белл - 2, Кук - 2, Луни - 2, Ливингстон - 2, Эванс, Йеребко
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