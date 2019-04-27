Трёхочковые попадания Дюранта — в видеообзоре матча «Клипперс» — «Голден Стэйт»

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» и завершилась со счётом 129:110 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Уорриорз» Кевин Дюрант, записавший в актив 50 очков, 6 подборов, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот. Форвард Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 16 очков, 14 подборов и 10 результативных передач. Данило Галлинари, выступающий за «Клипперс» на позиции третьего номера, набрал 29 очков, собрал 5 подборов, а также совершил 2 перехвата и 1 блок.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4-2. Во втором раунде плей-офф команда из Окленда встретится с «Хьюстон Рокетс».