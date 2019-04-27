Сокрушительные данки Дюранта, Игуодалы и Галлинари — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня первого раунда плей-офф.

В подборку вошли сокрушительные данки игроков «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта и Андре Игуодалы, а также форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Данило Галлинари, эффектный блок-шот Дюранта, а также роскошный аллей-уп форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина на Игуодалу.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

«Голден Стэйт» выиграл шестой матч серии с «Клипперс» со счётом 129:110 и вышел во второй раунд плей-офф. Следующим соперником команды из Окленда будет «Хьюстон Рокетс».

Посмотреть турнирную сетку нынешнего постсезона Национальной баскетбольной ассоциации можно на «Чемпионате».