Нэш: 38 очков Дюранта — это не так впечатляюще, как мои 35

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации Стив Нэш пошутил про результативную игру форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта в первой половине шестого матча серии плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» (129:110, 4-2).

«38 очков Дюранта за одну половину матча плей-офф — это на 3 больше, чем 35 очков Нэша в матче 2005 года с «Далласом». Впрочем, это не так впечатляюще, поскольку в современном баскетболе больше владений, а ещё Кевин выше и лучше играет в баскетбол», — написал Нэш на своей странице в «Твиттере».

В шестом матче с «Клипперс» Дюрант за 42 минуты набрал 50 очков, собрал 6 подборов, отдал 5 результативных передач, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот. Форвард реализовал 15 бросков с игры из 26, включая 6 трёхочковых из 14. Со штрафной линии 30-летний баскетболист набрал 14 очков, совершив 15 попыток.