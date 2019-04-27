Лукич: постараемся порадовать своих болельщиков под конец регулярного чемпионата

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском». По словам Лукича, команда приложит максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков.



«Результат матча с «Цмоки-Минском» никак не может отразиться на нашем турнирном положении в Единой Лиге ВТБ. Тем не менее перед своими болельщиками мы постараемся приложить максимум усилий и порадовать их под занавес регулярного чемпионата», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт нижегородской команды.



Матч «Нижнего Новгорода» с «Цмоки-Минском» пройдет в воскресенье, 28 апреля, начало — в 15:00 по московскому времени на паркете КРК «Нагорный» в НИжнем Новгороде.