Райкович: «Астане» нечего терять в серии плей-офф с «Химками»

Главный тренер «Астаны» Эмиль Райкович поделился впечатлениями от поражения команды в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом», а также рассказал о ожиданиях от серии плей-офф с «Химками».

«Ребята отдали все силы и сделали всё, что могли, показав максимум. В концовке могли использовать лучше свои возможности и могли бы одержать победу. В любом случае, для „Астаны“ это исторический сезон. Мы добыли рекордное количество побед и заняли лучшее место в истории. Сейчас нас ждёт серия плей-офф с „Химками“, посмотрим, что сможем показать в этих матчах.

Как бы то ни было, горжусь своими ребятами. Скажу им спасибо за проделанную работу, за весь сезон. Думаю, успех «Астаны» обусловлен многими факторами. В первую очередь дело в составе. Баскетболисты не думали о личной статистике, не были эгоистичными и играли командно. Также стоит обратить внимание, что впервые за много лет было задействовано заметное количество местных игроков, таких как Жигулин, Ергали, Марчук. У нас подобрался состав, который хотел играть командно.

Что касается шансов в плей-офф, то «Химки» — большая команда, в составе которой есть такие игроки как Алексей Швед и другие звёзды. Но мы будем сражаться. Нам нечего терять, мы можем лишь что-то приобрести", — передаёт слова Райковича корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.