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45 очков Леонарда помогли «Торонто» обыграть «Филадельфию» в первом матче серии

45 очков Леонарда помогли «Торонто» обыграть «Филадельфию» в первом матче серии
Баскетбол / НБА

В первом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил со счётом 108:95 (39:31, 22:21, 31:29, 16:14). Для «Рэпторс» эта победа стала пятой кряду в плей-офф.

Календарь плей-офф НБА

Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, который набрал 45 очков и собрал 11 подборов. В активе Паскаля Сиакама 29 очков.

Самым результативным в составе «Сиксерс» стал Джей Джей Редик, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов оформил Тобиас Харрис. Близки к дабл-даблам были Бен Симмонс (14 очков, 9 подборов) и Джоэл Эмбиид (16 очков, 8 подборов).

Таким образом, «Торонто» открыл счёт в четвертьфинальной серии — 1-0. Вторая встреча команд состоится 30 апреля и также пройдёт в Торонто.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
28 апреля 2019, воскресенье. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
108 : 95
(39:31, 22:21, 31:29, 16:14)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Леонард - 45, Сиакам - 29, Лоури - 9, Марк Газоль - 8, Ибака - 7, Грин - 7, Ванвлит - 3, Маккоу, Миллер, Морлэнд, Лин, Микс, Пауэлл
Филадельфия Сиксерс: Редик - 17, Эмбиид - 16, Симмонс - 14, Харрис - 14, Эннис - 11, Батлер - 10, Коркмаз - 5, Болден - 3, Монро - 3, Марьянович - 2, Смит, Макконнел
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