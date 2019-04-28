Карри и Томпсон могут пропустить первый матч с серии «Хьюстоном»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри и защитник Клэй Томпсон могут пропустить первый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс». Первая игра запланирована на 29 апреля.

Оба игрока получили травмы правого голеностопа. По слова главного тренера «Уорриорз» Стива Керри, их участие под вопросом.

«Пока я не буду делать официальное заявление, давайте скажем, что оба под вопросом. Они оба сегодня проходили медицинские процедуры. Посмотрим, что будет завтра», — приводят слова Керри ESPN.

В прошлом плей-офф эти команды встретились в финале Западной конференции. «Уорриорз» взяли верх в семи матчах. В регулярном сезоне-2018/19 «ракетчики» выиграли три очных матча из четырёх.