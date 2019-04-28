Никола Йокич повторил феноменальное достижение Мэджика Джонсона и Криса Пола

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 21 очко, совершил 15 подборов и отдал 10 передач, не допустив ни одной потери, в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс». Таким образом, он стал лишь шестым игроком в истории лиги, оформившим в плей-офф трипл-дабл без единой потери.



Ранее это удалось только Деннису Джонсону в составе «Бостон Селтикс» в сезоне-1987/88, Фэту Леверу в составе «Денвера» в сезоне-1987/88, Мэджику Джонсонув составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-1991/92, Бэрону Дэвису в составе «Шарлотт Хорнетс» в сезоне-2001/02 и Крису Полу в составе «Нью-Орлеан Хорнетс» в сезоне-2007/08.



Встреча завершилась домашней победой «Денвера» со счётом 90:86. Йокич в ней также сделал один перехват и поставил 3 блок-шота за 43 минуты. Этот трипл-дабл стал для центрового вторым за семь матчей в плей-офф.

«Денвер» выбил «Сан-Антонио» в седьмом матче и вышел в полуфинал конференции