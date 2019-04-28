Зверские данки Эмбиида и Симмонса – в обзоре матча «Торонто» – «Филадельфия»

«Торонто Рэпторс» на своей площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА. Среди лучших моментов встречи оказались зверские данки центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида и его партнёра по команде разыгрывающего Бена Симмонса, а также шикарный проход через всю площадку с разворотом на 360 градусов лёгкого форварда «Торонто» Кавая Леонарда.



Матч завершился победой «Торонто» со счётом 108:95. Самым результативным игроком встречи (45 очков) стал лёгкий форвард победителей Кавай Леонард. У «Филадельфии» отличился атакующий защитник Джей Джей Редик, набравший 17 очков. Теперь «Рэпторс» повели в серии до четырёх побед — 1-0.

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