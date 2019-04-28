Кавай Леонард: хотел, чтобы меня заменили до того, как я установил рекорд

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард признался, что предпочёл бы больше отдохнуть, а не установить личный рекорд результативности в плей-офф НБА в первом матче второго раунда с «Филадельфией Сиксерс».



«Хотел, чтобы меня заменили до того момента, когда я набрал 45-е очко. Мы вели — «+20» примерно за пять минут до окончания встречи. И я уже поглядывал в сторону скамейки запасных, пытаясь дать тренеру понять, что меня уже можно снимать с игры», – приводит слова Леонарда ESPN.



Матч завершился победой «Торонто» со счётом 108:95. После него «Рэпторс» повели в серии до четырёх побед — 1-0. Леонард в этой встрече набрал 45 очков, совершил 11 подборов, отдал 2 передачи, сделал 2 перехвата и поставил один блок-шот за 38 минут.

45 очков Леонарда помогли «Торонто» обыграть «Филадельфию» в первом матче серии