Бен Симмонс: я хорошо защищался против Кавая Леонарда, но не хватало помощи

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс не видит своей вины в высокой результативности лёгкого форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА.



«Считаю, лично я в целом хорошо защищался против Леонарда. Но его очень сложно сдерживать. Это же Кавай. Он обладает хорошими габаритами, действует в силовом стиле и обладает хорошим броском. Противостоять ему непросто. Думаю, в обороне против Леонарда нам не хватало подстраховки», – приводит слова Симмонса ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Филадельфии» со счётом 95:108. После неё «Сиксерс» уступают в серии до четырёх побед — 0-1. Леонард в этом матче набрал 45 очков, совершил 11 подборов, отдал 2 передачи, сделал 2 перехвата и поставил один блок-шот за 38 минут.

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