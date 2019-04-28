Игроки «Сан-Антонио» не услышали команду Поповича фолить на последних секундах

Игроки «Сан-Антонио Спёрс» из-за сильного шума в зале не услышали команду главного тренера Грега Поповича фолить на сопернике на последних секундах седьмого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс». После того как разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей реализовал средний бросок, а в ответной атаке атакующий защитник «Сан-Антонио» Демар Дерозан получил блок-шот, единственный шанс попытаться избежать поражения для «Спёрс» заключался в умышленном фоле на одном из оппонентов. Попович кричал игрокам и жестами показывал, чтобы они нарушили правила.



«Я просто не услышал установку тренер. Вот и всё», – объяснил случившееся мощный форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, который был ближе всего к владевшему мячом центровому противника Николе Йокичу.



Встреча завершилась выездным поражением «Сан-Антонио» со счётом 86:90. После него «Спёрс» проиграли серию — 3-4.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канаде Bleacher Report на сервисе YouTube.