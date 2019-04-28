Харден: «Хьюстон» более чем способен выиграть серию у «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден уверен в успехе команды в серии второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Мы очень уверены в своих силах. «Хьюстон» более чем способен выиграть серию. Мы знаем о всех трудностях предстоящего противостояния, но готовы к нему.



Да, в прошлом нам не удавалось обыгрывать «Голден Стэйт», хотя у нас было немало возможностей для этого. Но теперь у нас появился новый шанс», — приводит слова Хардена ESPN.



В сезоне-2014/15 «Рокетс» проиграли «Уорриорз» в финале Западной конференции — 1-4, в сезоне-2015/16, в первом раунде, — 1-4. В прошлом сезоне команды встретились в финале конференции. В ходе той серии «Хьюстон» вёл — 3-2, но в итоге уступил — 3-4.

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