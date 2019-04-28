Керр: такими темпами Грин и Дюрант получат по 42 технических до финала

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр выступил против существующего правила, по которому в плей-офф НБА игроки автоматически получают по одноматчевой дисквалификации за каждые 7 технических фолов.



«Если мы дойдём до финала, то такими темпами Дрэймонд Грин и Кевин Дюрант получат по 42 технических фола и 6 дисквалификаций каждый.



Я никогда не понимал, почему по нынешнему правилу одинаковое количество технических для дисквалификации существует и для тех, кто вылетел в первом раунде, сыграв всего 4 матча, и для тех, кто проводит под 25 встреч и выходит в финал. Это странно.



Но я знаю, что Дюрант и Грин чувствуют, когда подходят к критической грани. Они способны сдерживать эмоции, чтобы не подвести команду. Это очень важно», – приводит слова Керра ESPN.

Харден: «Хьюстон» более чем способен выиграть серию у «Голден Стэйт»