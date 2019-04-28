Дюрант: Харден умеет не только зарабатывать штрафные и бить из-за дуги

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант накануне серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» призвал избежать недооценки атакующего защитника соперника Джеймса Хардена.



«Харден умеет не только зарабатывать штрафные. Он может всё на площадке. Если потеряешь концентрацию, то он пойдёт в проход, продавливая плечом и забьёт дальней рукой. Кроме того, в арсенале Джеймса есть навесные броски.



Безусловно, фирменный приём Хардена – это трёхочковый с отшагиванием. Но он умеет забивать различными способами. Поэтому нам нужно быть очень внимательными в обороне с первых же секунд. Джеймса невозможно полностью остановить. Но необходимо попытаться максимально усложнить ему жизнь», – приводит слова Дюранта USA Today.

Харден: «Хьюстон» более чем способен выиграть серию у «Голден Стэйт»