Росс надеется подписать с «Орландо» новый контракт

Атакующий защитник «Орландо Мэджик» Теренс Росс в межсезонье станет свободным агентом. По словам игрока, он был бы не против продолжить карьеру в команде из штата Флорида.

«Посмотрим, как всё сложится. Надеюсь вернуться в «Орландо Мэджик». Здорово быть частью организации, которая предпринимает правильные шаги. Вернуться сюда было бы хорошо, посмотрим», — приводит слова баскетболиста Rotoworld.

Теренс Росс — восьмой номер драфта-2012. В регулярном чемпионате-2018/19 он принял участие в 81 матче, набирая в них 15,1 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 1,7 передачи в среднем. При этом он реализовывал 38,3% бросков из-за дуги. Это лучший сезон в карьере Росса в НБА.

В плей-офф Теренс сыграл в пяти матчах, набирая в них 13,2 очка и собирая 3,6 подбора в среднем.