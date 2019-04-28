Швайбович выступила за жёсткий лимит на легионеров

Олимпийская чемпионка 1992 года, генеральный директор женского клуба «Ростов-Дон-ЮФУ» Елена Швайбович, считает, что засилье легионеров вредит уровню российского баскетбола и влияет на результаты сборной. Именно потому она выступает за введение жёсткого лимита.

«Практически все лидеры сборной России сидят на скамейке запасных и практически не получают игрового времени. Поэтому у женской национальной команды и нет результатов в последние годы. Всю игру в УГМК и курском „Динамо“ делают легионеры. Наши могут только чему-то учиться у них на тренировках, но игровая практика всегда важнее. Мне нравится, как развиваются команды «Инвента» и МБА. Они сделали ставку исключительно на российских игроков и при этом показывают хорошие результаты.

Я, безусловно, выступаю за введение жёсткого лимита. Это поможет сборной. Ведь глобальная задача заключается в том, чтобы наши сборные — юниорские, молодёжная, национальная — занимали лидирующие позиции в мире. Сейчас такого и близко нет", — приводит слова Швайбович «Известия».