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21 очко Шведа помогло «Химкам» победить «Парму»

21 очко Шведа помогло «Химкам» победить «Парму»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Химки» добыли домашнюю победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой». Команда из Московской области с ходу захватила инициативу и уже после первой четверти повела с разницей в 9 очков — 28:19. К большому перерыву преимущество подопечных Куртинайтиса составляло 22 очка — 53:31.

В третьей четверти «Химки» оторвались от соперников на 37 баллов — 77:40. Лишь в заключительном игровом отрезке хозяева немного сбавили обороты, что не помешало им оформить победу с разгромным счётом — 97:63.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко. У команды из Перми лучшим стал Трэ Маклин, записавший в актив 12 баллов.

«Химки» по итогам регулярного чемпионата заняли третье место и в первом раунде плей-офф сыграют с «Астаной».

Единая лига ВТБ
28 апреля 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки, Россия
97 : 63
(28:19, 25:12, 24:9, 20:23)
Парма
Пермь, Россия
Химки: Швед - 21, Микки - 20, Моня - 14, Вяльцев - 9, Зайцев - 9, Крокер - 7, Дженкинс - 7, Губанов - 6, Барашков - 3, Томас - 1, Маркович, Зубков
Парма: МакЛин - 12, Буланов - 10, Келли - 9, Шейко - 8, Шуховцов - 6, Лазарев - 6, Браун - 5, Жмако - 4, Блумс - 3, Жукаускас, Ткаченко, Бондаренко
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