21 очко Шведа помогло «Химкам» победить «Парму»

«Химки» добыли домашнюю победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой». Команда из Московской области с ходу захватила инициативу и уже после первой четверти повела с разницей в 9 очков — 28:19. К большому перерыву преимущество подопечных Куртинайтиса составляло 22 очка — 53:31.

В третьей четверти «Химки» оторвались от соперников на 37 баллов — 77:40. Лишь в заключительном игровом отрезке хозяева немного сбавили обороты, что не помешало им оформить победу с разгромным счётом — 97:63.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 21 очко. У команды из Перми лучшим стал Трэ Маклин, записавший в актив 12 баллов.

«Химки» по итогам регулярного чемпионата заняли третье место и в первом раунде плей-офф сыграют с «Астаной».