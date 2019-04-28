20 очков Джонсона не помогли «Локомотиву-Кубань» в матче с ВЭФом

Рижский ВЭФ на домашней площадке переиграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Краснодарский коллектив ударно начал встречу, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в четыре очка. Второй игровой отрезок также остался за гостями паркета — к большому перерыву их преимущество достигло девяти очков.



Однако уже в третьей десятиминутке ВЭФ смог отыграть шесть очков отставания, оставив решение вопроса о победителе матча на заключительную четверть. Четвёртый игровой отрезок остался за ВЭФом, что и позволило им одержать победу. Итоговый счёт встречи — 75:71 (20:24, 18:23, 18:12, 19:12) в пользу ВЭФа.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джабриль Дюрэм, набравший 15 очков. В составе гостей 20 очков набрал Джауан Джонсон.