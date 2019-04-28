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Вергун: «Цмоки-Минск» должен играть в 6-7 человек

Вергун: «Цмоки-Минск» должен играть в 6-7 человек
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун прокоментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Довольно удачно начали сегодняшний матч. Возможно, лёгкость, с которой мы добились лидерства, сыграла с нами злую шутку – ребята слишком рано почувствовали себя победителями. В третьей четверти мы за это поплатились. «Нижний» — команда с крепким характером и невероятной домашней поддержкой. Они начали играть в свой баскетбол, а мы перестали наказывать их за сверхагрессивные действия в защите и абсолютно провалили отрезок.

Нужно отметить, что в нашем нынешнем составе, мы должны играть в 6-7 человек. Сегодня, к сожалению, можно выделить только пару игроков», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт нижегородской команды.

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