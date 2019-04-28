Прифтис: УНИКС начал матч с «Зеленой Гурой» без необходимой концентрации

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своих подопечных над «Зелена Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Мы начали этот матч без необходимой концентрации. «Зелена Гура» реализовала несколько открытых трёхочковых и захватила лидерство в счёте. Во второй половине мы прибавили в агрессии, стали защищаться по всей площадке и заставили «Зелена Гуру» совершать потери», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 82:73 (15:26, 26:18, 25:17, 16:12) в пользу казанской команды.



По итогам регулярного чемпионата казанский УНИКС занял второе место в турнирной таблице и в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ сыграет с таллинским «Калевом».