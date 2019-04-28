Куртинайтис: рад победе над «Пармой», хотя она нам практически ничего и не дала

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».



«В первую очередь я рад этой победе, хотя она нам практически ничего и не давала. Мы играем и для зрителей, и для себя, и очень приятно, что сегодняшний матч – один из немногих примеров в этом сезоне, когда команда чётко придерживалась заготовленного плана.



Если говорить в цифрах, то наш план заключался в том, чтобы не дать сопернику выиграть подбор, не дать забить больше 60 очков, и сегодня примерно такие цифры и были. Рад за нашу защиту, за борьбу и за игроков, которые отдали все силы», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сатй Единой лиги ВТБ.