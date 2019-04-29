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Шушаков: сезон в Лиге ВТБ для «Пармы» получился неудачным

Шушаков: сезон в Лиге ВТБ для «Пармы» получился неудачным
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков прокомментировал поражение своих подопечных от «Химок» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Сегодня «Химки» предстали именно той командой, которая в этом сезоне играла в Евролиге. Они показали свой класс. Думаю, нашим игрокам нужно сделать определенные выводы и понять, к чему они стремятся. Надеюсь, это межсезонье они проведут правильно. Желаю «Химкам» удачи в плей-офф. Увидимся в следующем сезоне.

Если резюмировать, то сезон в Лиге ВТБ для нас получился неудачным. Приятный момент – победа в Кубке России, который очень важен для Пермского края. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые присутствовали на сегодняшней игре. Поздравляю их с окончанием сезона», — приводит слова шушакова официальный сатй Единой лиги ВТБ.

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