Шушаков: сезон в Лиге ВТБ для «Пармы» получился неудачным

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков прокомментировал поражение своих подопечных от «Химок» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Сегодня «Химки» предстали именно той командой, которая в этом сезоне играла в Евролиге. Они показали свой класс. Думаю, нашим игрокам нужно сделать определенные выводы и понять, к чему они стремятся. Надеюсь, это межсезонье они проведут правильно. Желаю «Химкам» удачи в плей-офф. Увидимся в следующем сезоне.



Если резюмировать, то сезон в Лиге ВТБ для нас получился неудачным. Приятный момент – победа в Кубке России, который очень важен для Пермского края. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, которые присутствовали на сегодняшней игре. Поздравляю их с окончанием сезона», — приводит слова шушакова официальный сатй Единой лиги ВТБ.