Харден: я хочу лишь справедливости. Судите по правилам

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден намекнул, что недоволен работой судей в первом матче второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Я хочу лишь справедливости. Судите по правилам, и всё. Тогда я приму любой результат.



Все помнят, что случилось с Каваем Леонардом несколько лет назад. Такие события могут кардинально изменить ход всей серии», – цитирует Хардена ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Хьюстона» со счётом 100:104. После неё «Рокетс» уступают в серии до четырёх побед 0-1.



Харден указал на эпизод финала Западной конференции сезона-2016/17, когда выступавший за «Голден Стэйт» центровой Заза Пачулия нанёс серьёзную травму игравшему за «Сан-Антонио Спёрс» лёгкому форварду Каваю Леонарду. Похожие эпизоды с участием Хардена неоднократно случались в нынешней встрече.

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