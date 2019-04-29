Дрэймонд Грин: если кто-то, бросая, прыгает на метр вперёд, это не моя проблема

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после первого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» категорически отмёл обвинения в грязной игре в его адрес со стороны атакующего защитника соперника Джеймса Хардена.



«Броскам соперника нужно мешать. А если кто-то, бросая, прыгает на метр вперёд, то это не моя проблема.



Харден сам сфолил на мне перед тем, как исполнил трёхочковый. Поэтому я не принимаю претензии.



У каждого есть повод жаловаться на рефери после любого матча. Но такова суть баскетбола. Судейство – это не точная наука», – цитирует Грина ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 104:100. После неё «Уорриорз» повели в серии до четырёх побед 1-0.

Харден: я хочу лишь справедливости. Судите по правилам