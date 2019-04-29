Криса Пола удалили после контакта с судьёй в концовке матча с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол был удалён за два технических фола за 4,4 секунды до окончания первого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Первый технический Пол получил в концовке третьей четверти за споры с судьями, которые не зафиксировали нарушения правил на нём со стороны разыгрывающего соперника Шона Ливингстона при исполнении трёхочкового. А на последних секундах заключительного периода Крису дали второй технический за то, что он коснулся рефери Джоша Тайвена, пытаясь обратить внимание того на фол на партнёре по команде, атакующем защитнике Джеймсе Хардене.



Встреча завершилась выездным поражением «Хьюстона» со счётом 100:104. После неё «Рокетс» уступают в серии до четырёх побед 0-1.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канаде Bleacher Report в YouTube.