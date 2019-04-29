Крис Пол: реализовать трёхочковый с фолом и получить технический – это обидно

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Крис Пол высказал точку зрения на эпизоды, в которых он получил два технических фола в первом матче второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Реализовать трёхочковый с фолом и следом получить технический – это обидно. Но я должен быть мудрее, поскольку моё поведение только навредило команде.



Относительно второго эпизода, не знаю, что и сказать. Никто мне ничего не объяснил. Просто дали технический и удалили», – цитирует Пола ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Хьюстона» со счётом 100:104. После неё «Рокетс» уступают в серии до четырёх побед 0-1. Пол в этом матче набрал 17 очков, совершил 3 подбора, отдал 4 передачи и сделал 3 перехвата за 36 минут.

Криса Пола удалили после контакта с судьёй в концовке матча с «Голден Стэйт»