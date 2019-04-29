Керр: Дюрант напоминает мне парня по имени Майкл, забыл его фамилию

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после первого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» провёл параллели между лёгким форвардом команды Кевином Дюрантом и легендарным Майклом Джорданом.



«Выступление Дюранта напомнило мне одного парня по имени Майкл. Забыл его фамилию. Но Кевин показывает выдающуюся игру. Повторю ещё раз: он самый сильный баскетболист мира на данный момент и один из лучших в истории. Таких больше нет. С ростом под 2,10 он обладает дриблингом и поставленным трёхочковым, умеет пасовать и обороняться. Это невероятный талант. Мне кажется, после поражения во втором матче серии с «Клипперс» Дюрант вышел на новый уровень», – цитирует Керра ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 104:100. После неё «Уорриорз» повели в серии до четырёх побед 1-0. Дюрант в этом матче набрал 35 очков, совершил 5 подборов, отдал 3 передачи, сделал перехват и поставил блок-шот за 43 минуты.

Дюрант вышел на 11-е место по результативности в плей-офф, обогнав Бёрда