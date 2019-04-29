Адетокунбо: «Бостон» насытил трёхсекундную и не давал мне развернуться

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо объяснил причины низкой эффективности в нападении в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс».



«Бостон» до предела насытил трёхсекундную. Там было очень много игроков соперника. Когда я проходил под кольцо и пытался развернуться или сменить направление движения, то передо мной всегда оказывался второй оппонент.



Мне нужно пересмотреть видеозапись матча. Если «Селтикс» собираются действовать так же на протяжении всей серии, то я буду отдавать передачи, а бросать и забивать станут партнёры», – цитирует Адетокунбо ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Милуоки» со счётом 90:112. После неё «Бакс» уступают в серии до четырёх побед 0-1. Адетокунбо в этом матче набрал 22 очка, совершил 8 подборов, отдал 2 передачи и поставил блок-шот, но реализовал только 7 бросков с игры из 21.

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