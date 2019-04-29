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Форвард МБА Сытняк завершила карьеру, клуб представил трогательное видео

Форвард МБА Сытняк завершила карьеру, клуб представил трогательное видео
Баскетбол

Форвард команды МБА Екатерина Сытняк завершила карьеру. Последним для Сытняк стал третий матч серии плей-офф Премьер-лиги с «Надеждой».

«На закрытии сезона клуб неожиданно для меня сделал трогательное видео. Папа ничего не говорил, но отправлял мои детские фотографии, и получилось мило и по-семейному. МБА – моя семья, мой клуб. До сих пор не верю в то, что происходит. Не верю, что прощаюсь с профессиональным спортом. Надеюсь, что смогу помочь всем нашим молодым девчонкам в будущем как тренер. Хочется надеяться, что у меня это получится. Я себя не представляю вне баскетбола, вне спорта, вне получения адреналина», — цитирует Сытняк пресс-служба клуба.

Профессиональная карьера Сытняк продлилась более 20 лет. Выпускница «Тринты» карьеру начала в московском «Спартаке». Далее она поиграла в подмосковном «Спартаке», польском «Лотосе», новосибирском «Динамо-Энергии», екатеринбургском УГМК и московском «Динамо». В составе юниорской сборной России она становилась чемпионкой Европы, а также на её счету серебро молодёжного чемпионата мира.

За ПБК МБА Сытняк выступала с 2014 года. За пять сезонов в команде она проделала путь от Суперлиги до четвёртого места Премьер-лиги и выхода во второй раунд плей-офф Еврокубка.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале МБА.

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