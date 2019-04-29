Форвард МБА Сытняк завершила карьеру, клуб представил трогательное видео

Форвард команды МБА Екатерина Сытняк завершила карьеру. Последним для Сытняк стал третий матч серии плей-офф Премьер-лиги с «Надеждой».

«На закрытии сезона клуб неожиданно для меня сделал трогательное видео. Папа ничего не говорил, но отправлял мои детские фотографии, и получилось мило и по-семейному. МБА – моя семья, мой клуб. До сих пор не верю в то, что происходит. Не верю, что прощаюсь с профессиональным спортом. Надеюсь, что смогу помочь всем нашим молодым девчонкам в будущем как тренер. Хочется надеяться, что у меня это получится. Я себя не представляю вне баскетбола, вне спорта, вне получения адреналина», — цитирует Сытняк пресс-служба клуба.

Профессиональная карьера Сытняк продлилась более 20 лет. Выпускница «Тринты» карьеру начала в московском «Спартаке». Далее она поиграла в подмосковном «Спартаке», польском «Лотосе», новосибирском «Динамо-Энергии», екатеринбургском УГМК и московском «Динамо». В составе юниорской сборной России она становилась чемпионкой Европы, а также на её счету серебро молодёжного чемпионата мира.

За ПБК МБА Сытняк выступала с 2014 года. За пять сезонов в команде она проделала путь от Суперлиги до четвёртого места Премьер-лиги и выхода во второй раунд плей-офф Еврокубка.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале МБА.