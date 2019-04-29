Единая лига ВТБ продлила договор о медиаправах с Lagardère Sports на три сезона

Компания Lagardère Sports сохранит эксклюзивные права на трансляцию матчей Единой лиги ВТБ по всему миру, за исключением стран—участниц турнира, до конца сезона-2021/22. Стороны подписали новый контракт на три сезона.

«Lagardère Sports зарекомендовал себя как отличный партнёр по продвижению Лиги ВТБ. Они внесли существенный вклад в укрепление авторитета нашего чемпионата на международной арене. Мы рады продлить наше сотрудничество ещё на три сезона», — цитирует гендиректора Единой лиги ВТБ Илону Корстин пресс-служба организации.

«Мы очень рады, что наше сотрудничество с Единой лигой ВТБ продолжается, и уверены, что в последующие три сезона мы вместе станем только сильнее. Lagardère Sports и Лига уже прошли большой путь, и в ближайшем будущем мы готовы выйти на новый уровень», — добавил вице-президент Lagardère Sports Тигран Сирунян.