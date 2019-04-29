Источник: Попович продолжит работу с «Сан-Антонио» в следующем сезоне

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович продлил контракт с клубом, утверждает San Antonio Express-News со ссылкой на собственные источники в команде.

Текущий контракт Поповича рассчитан до конца текущего сезона. Тем не менее, как утверждает источник, один из членов тренерского штаба клуба заявил, что не сомневается в продолжении работы специалиста.

70-летний Попович выводит «Сан-Антонио» в плей-офф 22-й сезон подряд. За это время он одержал 170 побед при 113 поражениях, пять раз становился чемпионом и ещё раз играл в финале. Также наставник «Спёрс» трижды признавался лучшим тренером сезона НБА. В конце апреля 2019 года Попович вышел на второе место по количеству матчей в плей-офф НБА. Команды специалиста провели в плей-офф уже 283 матча.