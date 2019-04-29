Доневалд: с «Зенитом» мы должны показать свою лучшую игру

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с рижским ВЭФом.



«17 потерь – это слишком много. Мы сделали ряд невынужденных ошибок, что и привело к поражению. Впрочем, главные матчи сезона у «Локо» ещё впереди. Мы находимся в предвкушении четвертьфинальной серии плей-офф с «Зенитом», где команда должна сделать выводы из ошибок и показать свою лучшую игру», — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт краснодарской команды.



Напомним, что встреча завершилась победой рижского коллектива со счётом 75:71. «Локомотив-Кубань» в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ встретится с санкт-петербургским «Зенитом».