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М. Газоль: хочу помочь сборной Испании завоевать как можно больше медалей

М. Газоль: хочу помочь сборной Испании завоевать как можно больше медалей
Баскетбол / НБА

Испанский центровой «Торонто» Марк Газоль подчеркнул, что он планирует продолжать выступления за сборную Испании и планирует помочь национальной команде выиграть как можно больше медалей.

«Сейчас я ближе к завершению карьеры за сборную, чем к её началу, но моя мотивация никак не изменилась. Я получаю огромное удовольствие, работая вместе с партнёрами по сборной, как на тренировках, так и на турнирах.

Я хочу помочь сборной Испании завоевать как можно больше медалей к тому моменту, как я закончу карьеру», — приводит слова Марка Газоля официальный сайт ФИБА.

Стоит отметить, что Марк Газоль в феврале перешёл в канадский клуб, за него «Торонто» отдал литовского центрового Йонаса Валанчюнаса, Си Джей Майлза, Делона Райта и драфт-пик второго раунда 2024 года.

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