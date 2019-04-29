М. Газоль: хочу помочь сборной Испании завоевать как можно больше медалей

Испанский центровой «Торонто» Марк Газоль подчеркнул, что он планирует продолжать выступления за сборную Испании и планирует помочь национальной команде выиграть как можно больше медалей.



«Сейчас я ближе к завершению карьеры за сборную, чем к её началу, но моя мотивация никак не изменилась. Я получаю огромное удовольствие, работая вместе с партнёрами по сборной, как на тренировках, так и на турнирах.



Я хочу помочь сборной Испании завоевать как можно больше медалей к тому моменту, как я закончу карьеру», — приводит слова Марка Газоля официальный сайт ФИБА.



Стоит отметить, что Марк Газоль в феврале перешёл в канадский клуб, за него «Торонто» отдал литовского центрового Йонаса Валанчюнаса, Си Джей Майлза, Делона Райта и драфт-пик второго раунда 2024 года.