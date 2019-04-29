Герман Андрин вошёл в тренерский штаб «Зенита»

Аргентинец Герман Андрин вошёл в тренерский штаб основной команды «Зенита», сообщает официальный сайт санкт-петербургской команды. Аргентинский тренер будет отвечать за физическую подготовку баскетболистов.



Специалист работал в качестве тренера по функциональной подготовке сборной Венесуэлы по баскетболу на чемпионатах Южной Америки в 2014 и 2016 годах, которые становились для этой сборной победными, а также на Олимпийских играх — 2016 в Рио.



В сезонах-2017/18 и 2018/19 Герман входил в тренерский штаб «Фуэнлабрады» в АКБ Лиге — высшем дивизионе Испании.



«Зенит» в первом рануде плей-офф Единой лиги ВТБ встретится с «Локомотивом-Кубань». Первый матч четвертьфинальной серии пройдёт 4 мая 2019 года.