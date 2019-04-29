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«Торино», недавно купленный российским бизнесменом, исключён из итальянской лиги

«Торино», недавно купленный российским бизнесменом, исключён из итальянской лиги
Баскетбол

Совет итальянской лиги исключил «Торино» из числа участников Lega Basket, сообщает Sportando. Причиной такого решения стало то, что новый владелец, российский бизнесмен Дмитрий Герасименко, оставил свой предыдущий клуб с долгами — ранее он владел командой «Канту».

Стоит отметить, что «Торино» имеет право закончить текущий сезон, однако не сможет принять участия в следующем розыгрыше Серии А, поскольку больше не является членом Lega Bascet Association.

Ранее сообщалось, что клуб уже несколько месяцев не выплачивает зарплату игрокам и сотрудникам офиса. Баскетболисты не получали выплат по контрактам уже около трёх месяцев, другие сотрудники команды — и того больше. Стоит отметить, что это не первое сообщение о финансовых проблемах баскетбольных клубов из Италии.

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