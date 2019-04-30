Пола оштрафовали на $ 35 тыс. за контакт с судьёй в концовке матча с «Уорриорз»

Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение оштрафовать разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Криса Пола на $ 35 тыс. за контакт с рефери в концовке первого матча серии второго раунда плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (100:104, 0-1), сообщает ESPN.

Лига не стала применять к Полу более строгие санкции, поэтому он сможет принять участие во второй игре, которая состоится в Окленде на «Оракл-Арене» 1 мая (начало — в 5:30 мск).

В первой встрече Крис набрал 17 очков, отдал 4 результативные передачи, собрал 3 подбора и совершил 3 перехвата за 36 минут. 33-летний баскетболист реализовал 5 бросков с игры из 9, включая 3 трёхочковых из 6. Со штрафной линии разыгрывающий набрал 4 очка, совершив 7 попыток.

Посмотреть турнирную сетку плей-офф НБА можно на «Чемпионате».