Астахов — о серии с «Астаной»: «Химки» готовятся к очень серьёзному сопернику

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился ожиданиями от серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Астаной».

«Преимущество своей площадки — это всегда важно и даёт нам определённый бонус. Но каждая игра с «Астаной» — это отдельная история, как всегда бывает в плей-офф. Мы будем готовиться к очень серьёзному сопернику, для нас эти игры — самые важные на этой стадии чемпионата. У нас болеет Тимма, у многих ребят есть микротравмы, но надеюсь, что к четвертьфиналу все вернутся в строй», — приводят слова Астахова «Известия».

Первый матч серии «Химки» — «Астана» состоится в Химках 5 мая и начнётся в 16:00 мск.

«Химки» завершили регулярный чемпионат Лиги ВТБ на третьем месте, «Астана» — на шестом.